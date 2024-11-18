В Турции стартует судебный процесс по делу «Банды новорожденных»
18 ноября в Стамбуле начинается громкий судебный процесс по делу врачей, связанных с новорожденными детьми, сообщает Zakon.kz.
Члены этой преступной группировки направляли тяжелобольных младенцев в частные больницы, с которыми у них были договоренности. За это они получали личную прибыль. Подобные действия врачей привели к смерти 10 детей. Об этом пишет Anadolu Ajansi.
Организаторами преступной схемы стали врачи Фырат Сары и Илкер Гёнен, а также водитель скорой помощи Гиясэттин Мерт Оздемир. Им предъявлены обвинения:
- в убийстве по неосторожности;
- мошенничестве;
- подделке документов;
- создании преступной группировки.
По предварительным подсчетам «Банде новорожденных» грозит до 589 лет заключения.
«В результате расследования были закрыты 10 больниц, участвовавших в махинациях», – говорится в публикации.
В суде заслушают 47 обвиняемых, из которых 22 находятся под стражей.
А в Новой Зеландии принесли извинения жертвам и семьям сотен тысяч молодых людей и уязвимых взрослых, которые подвергались физическому и сексуализированному насилию в госучреждениях за последние 70 лет.