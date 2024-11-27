В Узбекистане мужчина убил жену, новорожденную дочь и себя

Житель Узбекистана совершил жестокое преступление, убив свою жену и новорожденного ребенка, и повесился после этого, сообщает Zakon.kz.

По информации NOVA24.uz, трагедия произошла 24 ноября в Кашкадарьинской области, в махалле «Аксув» Китабского района.

В Генеральной прокуратуре РУ Хаэта Шамсутдинова подтвердили, что около 13:00 мужчина 1998 года рождения убил свою супругу 1996 года рождения и свою новорожденную дочь 2024 года рождения с помощью кухонного ножа.

Причиной преступления стало измененное психическое состояние. После совершенного убийства мужчина повесился.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство). Известно, что с 2006 года покойный состоял на учете в областной психиатрической больнице.