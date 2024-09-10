В Узбекистане подписали протокол о начале работ по строительству АЭС

В Узбекистане ГП «Дирекция по строительству атомной станции» при Агентстве «Узатом» и АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») подписали протокол о начале работ по строительству атомной станции малой мощности (АСММ) в Джизакской области, сообщает Zakon.kz.

С подписанием протокола проект переходит в активную фазу, включающую подготовительные работы на стройплощадке и разработку проектной документации, пишет kun.uz.

В церемонии подписания приняли участие директор Агентства по атомной энергии («Узатом») Азим Ахмедхаджаев и заместитель генерального директора «Росатома» Николай Спасский.

Контракт, подписанный в мае 2024 года, предусматривает строительство станции мощностью 330 МВт с использованием новейших российских реакторов РИТМ-200Н. Начало непосредственных строительных работ запланировано на ближайшее время.