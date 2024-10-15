В Узбекистане родителей квадроберов будут штрафовать за поведение детей

МВД Узбекистана 13 октября заявило, что родителей детей, известных как квадроберы, будут штрафовать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поводом для этого стали случаи агрессивного поведения таких детей в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с Кодексом об административной ответственности, за несоблюдение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, включая случаи, когда дети совершают административные правонарушения, родителям грозит штраф. Размер штрафа может достигать 1,875 млн сумов (около 70 тыс. тенге).

Поводом для реакции стал инцидент 11 октября, когда один из квадроберов, изображая собаку, напал на пассажиров и напугал ребенка, находившегося рядом.

«В последнее время в социальных сетях мы можем наблюдать как среди молодежи, преимущественно среди подростков, появилась субкультура под названием квадробика, где молодые люди, используя аксессуары, изображающие животных (маски, хвосты), подражают их поведению. Это наблюдалось среди молодежи Казахстана, России и Украины. К сожалению, подобные неприемлемые действия были замечены и в городе Ташкенте. В частности, сообщалось, что 10 октября был замечен квадробер в маске животного, а 11 октября другой квадробер, ассоциируя себя с собакой, напал на пассажиров, и ребенок, ставший свидетелем инцидента, был сильно напуган. Эти обстоятельства противоречат правилам поведения в обществе, и такое поведение совершенно недопустимо», – говорится в сообщении.

МВД также предупредило, что при необходимости будет проводиться психологическое обследование, чтобы оценить влияние квадробики на психическое и эмоциональное состояние ребенка.