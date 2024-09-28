В Великобритании мужчина в знак протеста отправился в алкотур по 650 барам страны

В Великобритании мужчина в знак протеста отправился в алкотур по 650 барам страны

В Великобритании мужчина в знак протеста отправился в алкотур по 650 барам страны

В Великобритании мужчина в знак протеста против налога на пиво отправился в тур по 650 барам страны, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, Джей Чан уже посетил пабы в 16 округах. В каждом заведении он выпивает одну пинту пива. Видеоролики с участием Чана набирают популярность в соцсетях. Тур по всему Соединенному Королевству обойдется ему в более трех тысяч фунтов стерлингов.

«Я думаю, что это займет у меня очень-очень много времени, особенно если учесть все сельские округа. Я не могу садиться за руль пьяным, поэтому буду пользоваться поездами и велосипедами. Трудности возникнут в Лондоне, где пиво очень дорогое», – поделился Чан.

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