В Великобритании одобрили законопроект, разрешающий эвтаназию

Британские законодатели впервые одобрили законопроект, позволяющий неизлечимо больным совершеннолетним людям добровольно уходить из жизни, сообщает Zakon.kz.

29 ноября британские законодатели предварительно одобрили законопроект, помогающий неизлечимо больным взрослым людям добровольно уходить из жизни в Англии и Уэльсе.

330 голосов членов парламента против 275 решили судьбу так называемого законопроекта об эвтаназии.

Голосование состоялось после многочасовых дебатов, которые затрагивали вопросы этики, скорби, закона, веры, преступности и денег. Сотни людей по обе стороны вопроса собрались у здания парламента.

Сторонники заявили, что закон предотвратит ненужные страдания умирающих и даст гарантии не допустить принуждения к самоубийству тех, кто близок к концу жизни.

Сторонники законопроекта рассказали душераздирающие истории об избирателях и членах их семей, которые страдали в последние месяцы своей жизни, и об умирающих людях, которые тайно покончили с собой, поскольку сейчас оказание такой помощи является преступлением.

«Давайте проясним: мы не говорим о выборе между жизнью и смертью, мы говорим о предоставлении умирающим людям выбора, как умереть», – заявила главный автор законопроекта Ким Лидбитер во вступительной речи в переполненном зале.

Она признала, что принятие закона – непростое решение для законодателей.