В Великобритании осудили зооволонтера за мошенничество с домашними животными

Мужчина, досрочно освобожденный из тюрьмы через две недели после освобождения продолжил шантажировать одну из своих предыдущих жертв, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 25-летний Брэндон Вулверидж был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения в Престонском королевском суде в октябре прошлого года.

Вулвериджа освободили 12 сентября в рамках программы, призванной снизить переполненность тюрем.

Менее чем через две недели его снова арестовала полиция Камбрии после того, как 24 сентября он позвонил по телефону и потребовал 1000 фунтов стерлингов за возвращение пропавшей собаки.

Обвинитель Пол Бруквелл заявил, что жертва, Мэнди Батлер, которая работает волонтером в команде по розыску пропавших собак, помогая людям воссоединиться с пропавшими домашними животными, получила еще один звонок за два дня до этого с требованием денег. Она полагает, что это также сделал Вулверидж, узнав его голос по предыдущему правонарушению.

Вулверидж потребовал 500 фунтов стерлингов авансом, угрожая хозяину собаки тем, что он больше не увидит своего питомца.