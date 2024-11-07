В Великобритании выявлено четыре случая нового штамма оспы обезьян

Британские представители здравоохранения сообщают, что они выявили четыре случая новой, более заразной версии оспы обезьян, которая впервые появилась в Конго. Этот вариант вызвал вспышку заболевания за пределами Африки, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, британские чиновники здравоохранения говорят, что они выявили четыре случая новой, более заразной версии оспы обезьян, которая впервые появилась в Конго. Это стало первым случаем, когда вирус вызвал заболевания за пределами Африки. Ученые заявили, что риск для населения остается низким.

Власти объявили о первом случае заболевания новой формой mpox в Великобритании на прошлой неделе, заявив, что пациент проходит лечение в лондонской больнице после недавней поездки в страны Африки, где продолжаются вспышки заболевания.

Новый вариант mpox был впервые обнаружен в начале этого года в восточном Конго. Ученые полагают, что он вызывает более легкие симптомы, которые труднее заметить, что облегчает его распространение, поскольку люди могут не знать, что они инфицированы.