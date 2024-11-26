В возрасте 100 лет умерла «регулировщица Великой Победы» Мария Лиманская

В ночь на 26 ноября 2024 года на 101-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская, известная по фотографии 1945 года на фоне Бранденбургских ворот, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская – знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна. Мария Филипповна – удивительный человек с непростой, но яркой судьбой. В 18 лет ушла на фронт, сначала шила одежду солдатам, потом стала регулировщицей. Туда набирали именно женщин, так как мужчины были нужны на полях сражений. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина», – написал он.

И там военный корреспондент Евгений Халдей сделал фото, на котором молодая девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили, за неделю до Великой Победы.

Не стало Бранденбургской мадонныПомните знаменитые кадры с нашей регулировщицей в только что взятом Берлине победного мая 1945-го? До вчерашнего дня Мария Лиманская была нашей современницей. Накануне ветерана Великой Отечественной войны не стало. pic.twitter.com/J2wkxwuwW2 — Сергей Просто (@Dud47907Sergej) November 26, 2024

Накануне, 25 ноября 2024 года, в Алматы фронтовику Виктору Изюмникову исполнилось 100 лет. Ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем торжественно поздравили военнослужащие Алматинского гарнизона.