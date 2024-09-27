В Южной Корее будут сажать в тюрьму за просмотр сексуальных дипфейков

В Южной Корее будут сажать в тюрьму за просмотр сексуальных дипфейков

В Южной Корее будут сажать в тюрьму за просмотр сексуальных дипфейков

Южнокорейские законодатели приняли законопроект, который криминализирует хранение или просмотр откровенно сексуальных фейковых изображений и видеороликов, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, за это предусмотрено наказание в виде тюремного заключения и штрафов.

Все потому что в Южной Корее поднялась волна возмущения по поводу групповых чатов Telegram, в которых создавались и широко распространялись откровенно сексуальные и противозаконные дипфейки, что вызвало призывы к более суровому наказанию.

Согласно законопроекту, любому, кто покупает, сохраняет или смотрит такие материалы, может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере до 30 млн вон (10 млн 980 тыс. 556 тенге).

Сейчас за создание откровенно сексуальных дипфейков с целью их распространения гражданам Южной Кореи грозит пять лет тюремного заключения или штраф в размере 50 млн вон в соответствии с Законом о предотвращении сексуализированного насилия и защите жертв.

После вступления в силу нового закона максимальный срок наказания за подобные преступления также увеличится до семи лет независимо от намерения.

Страны по всему миру пытаются решить, как реагировать на распространение дипфейковых материалов. Ранее в этом году социальная медиа-платформа X заблокировала пользователям возможность искать Тейлор Свифт после того, как в социальных сетях появились фейковые откровенные изображения поп-певицы.

К слову, ранее президента спортивной акробатики Тамбовской области обвинили в реальном изнасиловании школьницы.

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