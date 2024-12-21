Валарис, магазин кровельных материалов

город: Рубцовск

Район: Рубцовск городской округ

Адрес: Рабочий тракт, 20 к2

Индекс: nan

Телефон: +7 (38557) 7‒01‒00

Мобильный Телефон: +7‒913‒081‒21‒18

Сайт: http://xn--22-6kcai2bt5bk.xn--p1ai

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк