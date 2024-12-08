Валдай, торгово-строительная компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: 3 Интернационала, 90
Индекс: 454090.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Бетон / Раствор, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Ремонт / отделка помещений, Строительные блоки, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк