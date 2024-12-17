Валтис, производственно-торговая компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Кошурникова, 5
Индекс: 630112.0
Телефон: +7 (383) 233‒00‒50
Мобильный Телефон: +7‒903‒902‒28‒62
Сайт: http://www.waltis.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция
Время работы: Пн: с 09:30 до 18:00, Вт: с 09:30 до 18:00, Ср: с 09:30 до 18:00, Чт: с 09:30 до 18:00, Пт: с 09:30 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк