Валтис, производственно-торговая компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Выборная, 189

Индекс: 630126.0

Телефон: +7 (383) 233‒00‒50

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.waltis.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк