Валтис, производственно-торговая компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Выборная, 189
Индекс: 630126.0
Телефон: +7 (383) 233‒00‒50
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.waltis.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк