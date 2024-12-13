Вантаж, торговая компания

город: Сургут

Район: Сургут городской округ

Адрес: улица Энергостроителей, 6

Индекс: 628406.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк