ВАШ ДОМ, торгово-производственная фирма

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Грушевая (ст Автомагистраль) улица, 13

Индекс: 350087.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒990‒44‒88

Сайт: http://www.vashdom-mag.ru

вид деятельности: Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду