ВАШ ДОМ, торгово-производственная фирма

город: пгт Энем

Район: Тахтамукайский район

Адрес: Перова, 45/а

Индекс: 385130.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒044‒10‒01

Сайт: http://www.vashdom-mag.ru

вид деятельности: Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк