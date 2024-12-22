ВАШ ДОМ, торгово-производственная фирма
город: пгт Энем
Район: Тахтамукайский район
Адрес: Перова, 45/а
Индекс: 385130.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒918‒044‒10‒01
Сайт: http://www.vashdom-mag.ru
вид деятельности: Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк