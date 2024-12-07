Ваша Кровля, торговая компания
город: д. Кузнечиха
Район: Ярославский район
Адрес: улица Промышленная, 3
Индекс: 150510.0
Телефон: +7 (4852) 33‒43‒37
Мобильный Телефон: +7‒910‒973‒43‒37
Сайт: http://www.krovlya1.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк