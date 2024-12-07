Ваша Кровля, торговая компания

город: д. Кузнечиха

Район: Ярославский район

Адрес: улица Промышленная, 3

Индекс: 150510.0

Телефон: +7 (4852) 33‒43‒37

Мобильный Телефон: +7‒910‒973‒43‒37

Сайт: http://www.krovlya1.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк