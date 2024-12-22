Ваша крыша, магазин-салон
город: Великий Новгород
Район: Великий Новгород городской округ
Адрес: Великая, 22 ст1
Индекс: 173003.0
Телефон: +7 (8162) 50‒00‒04
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://vknov.ru
вид деятельности: Аренда спецтехники, Архитектурно-строительное проектирование, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлообработка, Облицовочный камень, Окна, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк