Ваша крыша, магазин-салон

город: Великий Новгород

Район: Великий Новгород городской округ

Адрес: Великая, 22 ст1

Индекс: 173003.0

Телефон: +7 (8162) 50‒00‒04

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://vknov.ru

вид деятельности: Аренда спецтехники, Архитектурно-строительное проектирование, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлообработка, Облицовочный камень, Окна, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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