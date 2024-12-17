Ваша крыша плюс, торговая компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: улица Василия Ерёмина, 12
Индекс: 620027.0
Телефон: +7 (343) 328‒29‒50
Мобильный Телефон: +7‒904‒385‒89‒25
Сайт: http://www.vkplusekb.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк