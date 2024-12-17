Ваша крыша плюс, торговая компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: улица Василия Ерёмина, 12

Индекс: 620027.0

Телефон: +7 (343) 328‒29‒50

Мобильный Телефон: +7‒904‒385‒89‒25

Сайт: http://www.vkplusekb.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк