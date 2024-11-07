Ватная палочка для пилинга `A`PIEU` AQUA PEELING c 8% AHA и BHA-кислотами и экстрактом алоэ вера (интенсивного действия) 3 мл

249 ₽ 99 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 8 г

Текстура: абразивная

Высота упаковки: 10 мм

Ширина упаковки: 61 мм

Длина упаковки: 200 мм

Тег: Скрабы и пилинги для лица

Раздел: скрабы и пилинги

Артикул 138852

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Ватная палочка для пилинга A`PIEU AQUA PEELING c 8% AHA и BHA-кислотами и экстрактом алоэ вера интенсивного действия ускоряет отшелушивание омертвевших клеток с поверхности кожи и обновление эпидермиса. Корейский пилинг с AHA и BHA-кислотами на ватной палочке помогает бороться с преждевременным старением кожи, способствует выравниванию тона лица, придает коже сияющий вид. За счет своего отшелушивающего воздействия фруктовые кислоты улучшают проникновение в кожу других активных ингредиентов косметических средств. BHA-кислоты нормализуют деятельность сальных желез, снижают жирность кожи. Благодаря кислотному пилингу A`PIEU усиливается синтез коллагена, повышается упругость кожи.

Способ применения: Перед сном после умывания лица используйте пилинг на ватной палочке в качестве самого первого шага… по уходу за лицом 2-3 раза в неделю в зависимости от состояния кожи (если используете утром, обязательно наносите солнцезащитные средства). Протрите кожу по направлению массажных линий, избегая области вокруг глаз и губ. Далее проведите стандартную процедуру ухода (исключая этап умывания). Умойте лицо водой, если по истечении 30 минут сохранится ощущение жжения. Только для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Butylene Glycol, Lactic Acid, Sodium Citrate, Citric Acid, Dipropylene Glycol, Sodium Hydroxide, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Glycerin, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Illicium Verum (Anise) Fruit Extract, Portulaca Oleracea Extract, Arginine, Fragrance, Salicylic Acid, Glycolic Acid, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Collagen