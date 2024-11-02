«Ведьминские» знаки обнаружили на стенах тюдоровского поместья в Англии

«Ведьминские» знаки обнаружили на стенах тюдоровского поместья в Англии

"Ведьминские" знаки обнаружили на стенах тюдоровского поместья в Англии

Веведьминские знаки обнаружили на стенах тюдоровского поместья в Англии. Резные фигурки, которые официально известны как апотропеические знаки, обеспечивают ритуальную защиту от зла, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, новость об открытии, удачно приуроченном к Хэллоуину, была опубликована благотворительной организацией English Heritage, которая заботится о сотнях исторических памятников, зданий и объектов.

Gainsborough Old Hall – особняк в восточном графстве Линкольншир, который когда-то посещали Генрих VIII и его тогдашняя королева Екатерина Говард.

Там среди «множества» дизайнов обнаружены отметины в виде простых кругов, которые обычно имели внутри рисунок из шести лепестков (так называемый гексагониум), предназначенный для заманивания демонов в ловушку.

"Ведьминские" знаки обнаружили на стенах тюдоровского поместья в Англии

По одной из теорий, лепестки могли выцвести или же их рисование выходило за рамки навыков резчика.

Также были обнаружены перекрывающиеся буквы V, известные как знаки Марии, поскольку некоторые считают, что они являются призывом к защите со стороны Девы Марии, а также пентаграмма, которая использовалась для защиты от зла.

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