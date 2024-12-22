Вегос-М, магазин оптовых и розничных продаж строительных и отделочных материалов

город: Улан-Удэ

Район: Улан-Удэ городской округ

Адрес: улица Крылова, 2

Индекс: 670033.0

Телефон: +7 (3012) 30‒04‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://vegosm.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснаб

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

youcanchoose

КровФасад, компания

Центрокамень-Тюмень, торгово-монтажная компания

Диат, группа компаний

Мастерская уюта, магазин строительных и отделочных материалов

ВАШ ДОМ, торгово-производственная фирма

Grand line, торгово-производственная фирма

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.