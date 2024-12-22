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Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснаб

Вегос-М, магазин оптовых и розничных продаж строительных и отделочных материалов