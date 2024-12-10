Вегос-М, магазин товаров для стройки и ремонта

город: Улан-Удэ

Район: Улан-Удэ городской округ

Адрес: улица Кабанская, 54Б

Индекс: 670023.0

Телефон: +7 (3012) 30‒04‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://vegosm.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Кирпич, Комплектующие для дверей, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инст

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00 (летний период: пн-вс 9:00-20:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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