Вектор Комплект

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Индивидуальная, 2а

Индекс: 454036.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒912‒407‒70‒73

Сайт: http://www.tekrep74.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Вентиляционное / тепловое оборудование, Гидроизоляционные материалы, Грузоподъёмное оборудование для строительства, Интерьерные лестницы / Ограждения, Комплектующие для окон, Кондиционеры, Крепёжные изделия, Металлоизделия, Металлообрабатывающее оборудование, Садово-огородный инвентарь / техника, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Сварочные материалы, Теплицы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Хозяйственные товары, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 10:00 до 13:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду