ВекторСталь, компания
город: Липецк
Район: Липецк городской округ
Адрес: Юношеская, ст43
Индекс: 398902.0
Телефон: +7 (4742) 39‒77‒88
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://vektorstal48.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк