ВекторСталь, компания

город: Липецк

Район: Липецк городской округ

Адрес: Юношеская, ст43

Индекс: 398902.0

Телефон: +7 (4742) 39‒77‒88

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://vektorstal48.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк

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