Вектра, группа компаний

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: 5-я просека, 110е

Индекс: 443124.0

Телефон: 8‒800‒550‒78‒07

Мобильный Телефон: +7‒937‒659‒36‒31

Сайт: http://www.vektragroup.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Промышленное строительство, Строительные материалы, Строительство / обслуживание наружных систем отопления / водоснабжения / канализации, Строительство административных зданий, Строительство гаражей, Строительство заправочных станций, Строительство сооружений сельскохозяйственного назначения, Строительство спортивных сооружений / площадок, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Услуг

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк