Великобритания вернет острова Чагос Маврикию, положив конец вопросу колониальности

Великобритания вернет острова Чагос Маврикию, положив конец вопросу колониальности

Великобритания вернет острова Чагос Маврикию, положив конец вопросу колониальности

Великобритания согласилась передать острова Чагос Маврикию, положив конец многолетнему ожесточенному спору по поводу последней британской колонии в Африке, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, соглашение о возврате последней африканской колонии Великобритании стало результатом 13 раундов переговоров. Договор предоставит право на возвращение на родину жителям Чагоса, которых Великобритания выслала из своих домов в 1960-х и 1970-х годах.

При этом для ключевого острова Диего-Гарсия, где находится совместная военная база Великобритании и США, будет сделано исключение: она останется под контролем Великобритании.

Планы по созданию базы стали причиной того, что Великобритания отделила острова Чагос от остальной части Маврикия, предоставив последней независимость в 1968 году, и принудительно переселила до 2000 человек.

Жители Чагоса отреагировали на это заявление неоднозначно: не все из них рады передаче суверенитета Маврикию, но некоторые все же назвали это событие «большим днем».

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