Великобритания вернет острова Чагос Маврикию, положив конец вопросу колониальности

Великобритания согласилась передать острова Чагос Маврикию, положив конец многолетнему ожесточенному спору по поводу последней британской колонии в Африке, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, соглашение о возврате последней африканской колонии Великобритании стало результатом 13 раундов переговоров. Договор предоставит право на возвращение на родину жителям Чагоса, которых Великобритания выслала из своих домов в 1960-х и 1970-х годах.

При этом для ключевого острова Диего-Гарсия, где находится совместная военная база Великобритании и США, будет сделано исключение: она останется под контролем Великобритании.

Планы по созданию базы стали причиной того, что Великобритания отделила острова Чагос от остальной части Маврикия, предоставив последней независимость в 1968 году, и принудительно переселила до 2000 человек.

Жители Чагоса отреагировали на это заявление неоднозначно: не все из них рады передаче суверенитета Маврикию, но некоторые все же назвали это событие «большим днем».