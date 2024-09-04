Велосипедки женские `TEKSA` wood размер M-L

1 090 ₽ 790 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 20 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 240 мм

Ширина упаковки: 90 мм

Длина упаковки: 10 мм

Раздел: белье

Артикул 245328

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Велосипедки женские с высокой талией из шелковистой микрофибры в рубчик. Изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых швов. Материал велосипедок имеет высокую эластичность, хорошо тянется и идеально облегает фигуру. Ткань отлично дышит, не просвечивается и хорошо отводит влагу.

Способ применения: По назначению

Состав: полиамид 95%, эластан 5%