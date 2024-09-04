Велосипедки женские `TEKSA` wood размер M-L
1 090 ₽ 790 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: тело
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 20 г
- Текстура: тканевая
- Высота упаковки: 240 мм
- Ширина упаковки: 90 мм
- Длина упаковки: 10 мм
- Раздел: белье
- Артикул 245328
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Велосипедки женские с высокой талией из шелковистой микрофибры в рубчик. Изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых швов. Материал велосипедок имеет высокую эластичность, хорошо тянется и идеально облегает фигуру. Ткань отлично дышит, не просвечивается и хорошо отводит влагу.
Способ применения: По назначению
Состав: полиамид 95%, эластан 5%