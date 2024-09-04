Велосипедки женские `TEKSA` wood размер M-L

Велосипедки женские `TEKSA` wood размер M-L

Велосипедки женские `TEKSA` wood размер M-L

1 090 ₽ 790 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: тело
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 20 г
  • Текстура: тканевая
  • Высота упаковки: 240 мм
  • Ширина упаковки: 90 мм
  • Длина упаковки: 10 мм
  • Раздел: белье
  • Артикул 245328
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Велосипедки женские с высокой талией из шелковистой микрофибры в рубчик. Изделие выполнено по современной бесшовной технологии без боковых швов. Материал велосипедок имеет высокую эластичность, хорошо тянется и идеально облегает фигуру. Ткань отлично дышит, не просвечивается и хорошо отводит влагу.

Способ применения: По назначению

Состав: полиамид 95%, эластан 5%

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