Вертикаль, кровельная компания

город: Каменск-Уральский

Район: Каменск-Уральский городской округ

Адрес: Гагарина, 4

Индекс: 623406.0

Телефон: +7 (3439) 36‒06‒20

Мобильный Телефон: +7‒900‒208‒06‒20

Сайт: http://vertikal-ku.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт