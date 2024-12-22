Вертикаль, многопрофильная компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Красноармейская улица, 1 к2

Индекс: 443010.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒960‒824‒47‒65

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Специализированные дорожные средства / устройства, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты

youcanchoose

Крепость, компания

Дом смесителей, Склад

Naimar, отдел продаж

Уралпрофиль, склад

Фионов, студия фасада и декора

Сантехника для всех, торгово-монтажная фирма

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.