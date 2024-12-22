Вертикаль, многопрофильная компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Красноармейская улица, 1 к2
Индекс: 443010.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒960‒824‒47‒65
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Специализированные дорожные средства / устройства, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты