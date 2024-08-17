Весь Ливан остался без электричества

Весь Ливан остался без электричества

Весь Ливан остался без электричества

Энергетическая компания Électricité du Liban, контролирующая 90% производства, передачи и распределения электричества в Ливане, прекратила подачу света в страну, сообщает Zakon.kz.

В госкомпании отметили, что последняя группа электростанций Аз-Захрани, которая питала страну, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов топлива в ее хранилищах.

По данным компании, в стране обесточены все основные объекты инфраструктуры страны, в том числе международный аэропорт и морской порт.

Как уточняется, возобновить работу электростанций планируют в соответствии с количеством топлива, которое будет получено, и восстановить подачу электричества потребителям.

youcanchoose

Eveline Look Up Let’s Try! Eyeshadow Palette Тени для век

Eveline Look Up Let’s Try! Eyeshadow Palette Тени для век

Eveline Flower Garden Waterproof 2-in-1 Eyeshadow Жидкие тени для век | 02

Eveline Flower Garden Waterproof 2-in-1 Eyeshadow Жидкие тени для век | 02

Турецкие депутаты устроили массовую драку с кровопролитием

Жительнице Китая отказали в праве заморозить свои яйцеклетки

Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица

Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица

Eveline Brow & Go! Brow Styling Soap Прозрачное мыло для укладки бровей

Eveline Brow & Go! Brow Styling Soap Прозрачное мыло для укладки бровей

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.