Весь Ливан остался без электричества

Энергетическая компания Électricité du Liban, контролирующая 90% производства, передачи и распределения электричества в Ливане, прекратила подачу света в страну, сообщает Zakon.kz.

В госкомпании отметили, что последняя группа электростанций Аз-Захрани, которая питала страну, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов топлива в ее хранилищах.

По данным компании, в стране обесточены все основные объекты инфраструктуры страны, в том числе международный аэропорт и морской порт.

Как уточняется, возобновить работу электростанций планируют в соответствии с количеством топлива, которое будет получено, и восстановить подачу электричества потребителям.