ВЕС, торгово-производственная компания

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: Таганрогская улица, 138 к1

Индекс: 344016.0

Телефон: +7 (863) 206‒06‒01

Мобильный Телефон: +7‒906‒421‒41‒77

Сайт: http://ves-rostov.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Грузоподъёмное оборудование для строительства, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк