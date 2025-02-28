Весна на пороге: 6 классных интерьеров с обоями в цветочек

Яркие соцветия и нежные гроздья — рассматриваем, как и какие цветочные обои дизайнеры используют в своих проектах.

1. Цветочная стена за изголовьем

По-настоящему весеннее настроение создали в спальне этой небольшой квартиры для женщины. Оформленная в нежных и благородных бежево-розовых оттенках, комната стала еще изящнее с акцентной стеной за кроватью. Ее оклеили полотном со стилизованным цветочным рисунком. Его оттенки перекликаются с палитрой интерьера, за счет чего складывается гармоничная, приятная глазу картинка. Обои нанесли не на всю стену, а с отступами, обозначив границы широкими молдингами. Получился эффект большой картины и особый акцент на спальной зоне.

Дизайн: Анна Малютина. Фото: Мария Макеева

Дизайн: Анна Малютина. Фото: Мария Макеева

Дизайн: Анна Малютина. Фото: Мария Макеева

Дизайн: Анна Малютина. Фото: Мария Макеева

2. Абстрактный узор в спальне

Цветочный рисунок лучше всего включать в интерьер дозированно. Например, оформить акцентную стену. Так сделала дизайнер этой функциональной квартиры. В спальне супруги (проект реализован для взрослой пары) стену за диваном оклеили обоями с изображением цветов, напоминающих одуванчики. Их гамма близка к общей — в сине-голубых оттенках. У цветов необычная абстрактная рисовка, которую хочется рассматривать: подобные детали делают интерьер притягательным, уютным. Интересным решением было такими же обоями оклеить всю гардеробную. Вход в нее — только из спальни хозяйки, и получилось пространство в едином духе.

Дизайн: студия «Коробка». Фото: Наталья Градусова

Дизайн: студия «Коробка». Фото: Наталья Градусова

Дизайн: студия «Коробка». Фото: Наталья Градусова

Дизайн: студия «Коробка». Фото: Наталья Градусова

3. Цветы в сканди-стиле на кухне и в прихожей

Обои делают кухню уютнее, а если они в цветочек — теплая гостеприимная атмосфера обеспечена. Именно так получилось в этом проекте семейной двушки. Длинную стену напротив гарнитура оформили имитирующими вагонку панелями, а сверху поклеили обои в скандинавском стиле. Деликатный ботанический орнамент смотрится очаровательно и подходит для столовой зоны. Семейные ужины и чаепития будут согревать душу. Отделка продолжается и в коридоре — такими же обоями оклеены стены там. Тоже отличное решение, чтобы придать утилитарной зоне уюта.

Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин

Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин

Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин

Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин

4. Природный узор на темном фоне

Цветочный рисунок на темном фоне выглядит приглушенно и таинственно. Такое полотно использовали для отделки стены за изголовьем в спальне этой стильной квартиры для девушки. Мелкий растительный принт делает интерьер живее и душевнее. А за счет светло-бежевых стен и изголовья темный фон не выглядит мрачно.

Дизайн: Алина Антонова. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Алина Антонова. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Алина Антонова. Фото: Андрей Шишов

5. Кухня, утопающая в цветах

Хозяйка этой отпускной квартиры хотела воссоздать в ней уютную атмосферу дачи. Для реализации идеи дизайнер использовала ряд приемов, среди которых и обои в цветочек. Ими оформили большую стену на кухне. Белые и желтые гроздья цветов выглядят объемно и свежо. Такие пестрые обои получилось вписать в интерьер благодаря удачному сочетанию цветов. Однотонные полотна-компаньоны — нежно-голубого оттенка, как и фон акцентных. Диван — им в тон. Еще дизайнер добавила к цветочному полотну вертикальные молдинги, «собрав» тем самым рисунок.

Дизайн: Татьяна Бакланова. Фото: Сергей Парышков

Дизайн: Татьяна Бакланова. Фото: Сергей Парышков

Дизайн: Татьяна Бакланова. Фото: Сергей Парышков

6. Нежная и сочная акцентная стена

Интерьер этой просторной квартиры для мамы с дочерью — сдержанный, но с яркими деталями. Спальня хозяйки получилась такой же: спокойной и при этом выразительной. Акцентами стали текстиль и отделка стен, в том числе обои. Их не стали клеить во всей комнате, а оформили ими только зону за кроватью. Узор не слишком пестрый, но привлекающий внимание, с «сочными» вкраплениями. Оранжевые элементы рисунка гармонируют с другими яркими деталями и терракотовой стеной напротив кровати.

Дизайн: Анна Ворошилина. Фото: Наталья Мавренкова

Дизайн: Анна Ворошилина. Фото: Наталья Мавренкова

Дизайн: Анна Ворошилина. Фото: Наталья Мавренкова