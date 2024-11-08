Вьетнамский отец провел ДНК-тест и узнал, что его дочь подменили при рождении

Вьетнамский отец провел ДНК-тест и узнал, что его дочь подменили при рождении

Вьетнамский отец провел ДНК-тест и узнал, что его дочь подменили при рождении. Правда всплыла, когда дочь встретила другую девочку в школе, родившуюся в тот же день, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, вьетнамский отец раскрыл семейную тайну, заметив, что внешне его дочь не имеет никакого сходства с ним и женой. Тест ДНК показал, что он не является ее биологическим отцом. Это наблюдение привело к раскрытию больничной путаницы.

Правда всплыла, когда дочь встретила другую девочку, родившуюся в тот же день в новой школе.

На вечеринке по случаю дня рождения мать заметила поразительное сходство Лан, подруги девочки, с собой. Тесты ДНК подтвердили, что Лан и ее подругу перепутали при рождении.

Теперь семьи регулярно проводят время вместе и планируют раскрыть девочкам правду. Параллельно с этим семьи судятся с врачами.

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