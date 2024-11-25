Видео тушения самолета Sukhoi Superjet показал турецкий спасатель

25 ноября Осман Шекер опубликовал кадры тушения самолета Sukhoi Superjet 100 от первого лица, сообщает Zakon.kz.

Авиационно-спасательная служба аэропорта (ARFF) также показала эвакуацию пассажиров и экипажа горящего в Антальи судна. Спасатели показали, как в экстремальных условиях они справились с ликвидацией огня и эвакуацией пассажиров.

Пожар на борту Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» произошел вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс Сочи – Анталья. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Фраза в конце ролика переводится с турецкого как «всегда готов».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Osman ŞEKER (@osman_chef07)

ARFF не просто пожарные. Это еще и спасатели, которые помимо реагирования на чрезвычайные ситуации на аэродромах, включая аварии с возгораниями, утечками топлива также оперативно помогают с эвакуацией пассажиров.

А в Вильнюсе ночью 25 ноября 2024 года грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта.