Видео тушения самолета Sukhoi Superjet показал турецкий спасатель

Видео тушения самолета Sukhoi Superjet показал турецкий спасатель

Видео тушения самолета Sukhoi Superjet показал турецкий спасатель

25 ноября Осман Шекер опубликовал кадры тушения самолета Sukhoi Superjet 100 от первого лица, сообщает Zakon.kz.

Авиационно-спасательная служба аэропорта (ARFF) также показала эвакуацию пассажиров и экипажа горящего в Антальи судна. Спасатели показали, как в экстремальных условиях они справились с ликвидацией огня и эвакуацией пассажиров.

Пожар на борту Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» произошел вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс Сочи – Анталья. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Фраза в конце ролика переводится с турецкого как «всегда готов».

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Публикация от Osman ŞEKER (@osman_chef07)

ARFF не просто пожарные. Это еще и спасатели, которые помимо реагирования на чрезвычайные ситуации на аэродромах, включая аварии с возгораниями, утечками топлива также оперативно помогают с эвакуацией пассажиров.

А в Вильнюсе ночью 25 ноября 2024 года грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта.

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