ВидналРегион-Юг, компания

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Вишняковой, 5/2

Индекс: 350001.0

Телефон: +7 (861) 203‒03‒40

Мобильный Телефон: +7‒918‒077‒25‒92

Сайт: http://vidnal-ug.wixsite.com/doksal-ug

вид деятельности: Изготовление мебели под заказ, Корпусная мебель, Мебельная фурнитура, Мебельные фасады, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: nan