ВидналРегион-Юг, компания
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: Вишняковой, 5/2
Индекс: 350001.0
Телефон: +7 (861) 203‒03‒40
Мобильный Телефон: +7‒918‒077‒25‒92
Сайт: http://vidnal-ug.wixsite.com/doksal-ug
вид деятельности: Изготовление мебели под заказ, Корпусная мебель, Мебельная фурнитура, Мебельные фасады, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: nan