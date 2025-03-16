Виды декоративной штукатурки для внутренней отделки: советы по выбору и 45 фото

1 Штукатурка — прекрасная альтернатива обоям и краске в любом помещении. Рассказываем, какие существуют покрытия и чем они отличаются друг от друга.

В магазинах продаются разные виды декоративной штукатурки для внутренней отделки стен. Они отличаются составом, в первую очередь — связующим элементом. Независимо от разновидности материал обладает несколькими важными преимуществами. Расскажем о них в статье, а также покажем самые красивые виды отделки и дадим советы по их применению.

Все о том, какую декоративную штукатурку выбрать

Особенности материала

Разновидности по составу

— Акриловая

— Минеральная

— Силикатная

— Силиконовая

Виды фактур

— Структурная

— Венецианская

— Марсельский воск

— Короед

— Сграффито

— Кракелюр

— Мокрый шелк

— Морской бриз

— Под бетон

Как выбрать материал

Варианты нанесения

Особенности материала

В отличие от обычной штукатурки декоративная не скрывается под обоями или краской, а является финишем сама по себе, создавая интересную фактуру на стенах: например, имитацию камня, бетона, шелка или песка. По консистенции делится на сухой порошок, который предварительно нужно разбавить водой, и уже готовую пастообразную смесь, которую можно сразу же наносить на поверхность.

Благодаря разнообразию дизайна применяется в разных стилях интерьера: от классики до лофта. Ей можно выделить акцентную стену или использовать как фоновую отделку. Подходит для гостиных, спален, коридоров и даже ванных комнат, если выбрать влагостойкий вариант.

Есть несколько причин, по которым выгодно использовать этот материал в любом помещении:

Улучшение звукоизоляции. Конечно, полностью шум отделка не уберет, но создаст дополнительный барьер.

Устойчивость к воздействию влаги и температурных перепадов.

Выравнивание неровностей на стене.

Долгий срок службы.

Декоративность. С помощью простых инструментов можно создать самые разные эффекты, в том числе имитацию камня, кирпича, ткани.

Возможность влажной очистки. Большинство видов декоративной штукатурки для квартиры можно протирать тряпкой.

Декоративное покрытие не впитывает запахи.

Материал воздухопроницаем.

Нанесение внутренней отделки без проблем осуществляется практически на любых поверхностях. Материал хорошо ложится на бетон, гипсокартон, кирпич, дерево, камень.

Какой бывает декоративная штукатурка для внутренних работ

По типу связующего элемента декоративное покрытие делится на следующие виды.

Акриловая

Универсальная эластичная смесь на основе акриловой смолы. Ее можно окрасить в любой цвет с помощью пигментной пасты. Продукция продается в готовом состоянии, упакованная в ведра. Обладает следующими свойствами:

Быстро сохнет.

Подходит для помещений с высоким уровнем влажности и перепадами температур.

Долговечная — срок службы до 15-20 лет.

Готовая поверхность легко моется.

А также у смеси есть недостатки. Она горючая, может растрескаться под влиянием ультрафиолета и обладает плохой паропроницаемостью.

Минеральная

В состав этой декоративной штукатурки входят известь, цемент, частицы минералов, каменная крошка и глина. У минеральной разновидности есть несколько важных особенностей:

Покрытие наиболее востребовано, так как немного стоит и просто наносится.

Продается в виде сухого порошка.

Готовый слой не боится влаги и мороза, устойчив к истиранию.

Наиболее экологичный из всех видов.

Пожаробезопасна.

Материал прост в уходе.

Обладает хорошей воздухопроницаемостью.

Недостатки тоже есть:

Недолговечность (максимальный срок — 10 лет):

Возможность окрашивания только после полного высыхания;

Низкая эластичность.

Перед работой стену необходимо хорошо загрунтовать и зашпаклевать все неровности.

Силикатная

Наиболее прочная разновидность продукции. Связующим элементом в ней выступает жидкое калийное стекло. Силикатный тип покрытия считается опасным для здоровья, поэтому чаще его используют для отделки фасадов. Отталкивает грязь и воду, держится на поверхности до 20 лет.

Силиконовая

Еще одна эластичная, долговечная смесь на основе смол. Ее единственный минус — высокая цена. В остальном материал безупречен для декорирования внутренних стен квартир и домов. Он содержит в себе различные наполнители, пигменты и противогрибковые добавки. Среди преимуществ выделяют:

воздухопроницаемость;

прочность;

простой уход;

влагостойкость;

устойчивость к выцветанию;

хорошее сцепление с любой поверхностью.

Покрытие легко наносить, оно продается в готовом виде, что исключает ошибки при смешивании. Главный недостаток — стену нужно предварительно обработать грунтовкой того же производителя. Это увеличивает стоимость работ.

Классификация по фактуре

Теперь рассмотрим виды и названия декоративной штукатурки в зависимости от фактуры, которую она дает. Продемонстрируем на фото, как будет выглядеть итоговый результат.

Структурная

В состав этого вида отделки входят гранулы и волокна различного размера. Они образуют неровный слой, имитирующий разные фактуры:

Барашек, шуба. Поверхность равномерная, зернистая или в виде ворсинок.

Терразит. Достоверная имитация горных пород.

Валиками или шпателями, губками и другими инструментами можно создать более сложные узоры. Иногда для создания фактурной поверхности используют и прямые шлифовальные машины.

Соцсети компании clavel.ru

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Венецианская

Состоит из мраморной крошки, извести или полимеров, пластификаторов, цветных наполнителей. В отличие от обычных структурных штукатурок венецианская — однородная, и на выходе получается гладкая стена. Покрытие имитирует мрамор, оникс. Его наносят в несколько слоев (от 2 до 10) на предварительно загрунтованный бетон, дерево или металл и на финише покрывают воском. Эта работа непростая и требует сноровки, лучше вызвать мастера с опытом.

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Соцсети компании arcobaleno_krasnoyarsk

Соцсети компании arcobaleno_krasnoyarsk

Марсельский воск

После высыхания смесь становится рельефной, но гладкой на ощупь. Она может воссоздать рисунок камня, древесины или песчаника. В углублениях оттенок получается более насыщенным, а основная поверхность — светлой. Наполнитель материала — целлюлозное волокно. Узоры формируются вручную с помощью кельмы или подручных средств. Марсельский воск подойдет для интерьеров прованс, кантри и других похожих стилей.

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Короед

Для создания такого узора подходят все виды декоративной штукатурки, в которых есть добавка в виде гранул разного размера. Во внутренней отделке обычно используют мелкозернистые покрытия. Готовая поверхность напоминает дерево, изъеденное жуками-древоточцами. В зависимости от техники нанесения бороздки могут быть расположены вертикально, горизонтально или по кругу. Фактура короед впишется в пространство с любой дизайнерской идеей: прихожую, коридор и другие комнаты.

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Соцсети компании decorstroy32

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Кракелюр

Продукция, создающая необычный эффект растресканной, состаренной поверхности. Подойдет для любого основания: бетон, кирпич, дерево, гипсокартон. Сначала стену красят акриловой краской — именно она будет видна из-под трещин. Чтобы достичь лучшего декоративного эффекта, ее распределяют разнонаправленными мазками. Поверх краски наносят смесь и оставляют на 3-4 часа. В некоторых случаях ее сразу же прогревают феном.

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Мокрый шелк

Благодаря перламутровым частицам напоминает переливы струящейся ткани. На стене создается эффект легкого сияния и плавных цветовых переходов. Мокрый шелк часто используют в оформлении кухни, спальни, гостиной.

Такую фактуру применяют как в классических, так и современных интерьерах, чтобы получить сдержанную, но при этом декоративную отделку. Наносится в несколько слоев специальным шпателем, благодаря чему поверхность получается гладкой, но при этом фактурной.

Дизайн: Анна Андреева. Фото: Дарья Халепова

Дизайн: Анна Андреева. Фото: Дарья Халепова

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Лилия Кайсарова. Фото: Дина Александрова. Стиль: Настасья Корбут

Морской бриз

Шероховатое покрытие с легким перламутровым блеском и волнистой текстурой, напоминающей песок, смываемый волнами. На обычном монолитном составе можно создавать фактуру с различными узорами: волна, дюна, борозды, штриховка. Этих эффектов добиваются с помощью губок, валиков, щеток, зубчатых инструментов, пленки.

Морской бриз отлично смотрится в интерьерах в стиле минимализм, средиземноморский или современная классика. Цвета чаще всего нежные: голубой, серебристый, бежевый. Особенно хорошо подходит для спальни или гостиной, где хочется создать расслабляющую атмосферу.

Соцсети компании unifarb_kraski

Соцсети магазина gallery_nnov

Под бетон

Есть покрытия, которые создают эффект бетонной поверхности. Такие часто выбирают для оформления интерьеров в стиле лофт, минимализм, хай-тек. Может быть как гладкой, так и с легкими трещинами, потертостями, рельефными разводами. Выпускается в сером и графитовом оттенках, иногда с металлическим блеском.

Дизайн: Ирина Пашина. Фото: Ник Руденко

Дизайн: Ирина Пашина. Фото: Ник Руденко

Дизайн: студия TB Design. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Екатерина Шаповалова

Как выбрать декоративную штукатурку для разных комнат

Выбирать продукцию нужно не только по внешнему виду, но и исходя из характеристик помещения, в котором проводится ремонт.

Например, для коридора, прихожей, кухни и ванной комнаты идеальным вариантом станет силиконовая или акриловая смеси, так как они влагоустойчивые и легко наносятся. Первая предпочтительнее, так как этот материал обладает хорошей паропроницаемостью.

В жилых комнатах можно поэкспериментировать с разными составами. Если смесь зернистая, обратите внимание на параметры гранул. Чем просторнее помещение, тем больше лучше чтобы были частицы. В маленьких комнатах стена с крупной фактурой будет выглядеть негармонично, так что выбирайте более спокойную и мелкозернистую штукатурку.

Дизайн: Юлия Вишнякова и Яна Феклина. Фото: Роман Спиридонов

Дизайн: Лилия Кайсарова. Фото: Дина Александрова. Стиль: Настасья Корбут

Дизайн: Лилия Кайсарова. Фото: Дина Александрова. Стиль: Настасья Корбут

Дизайн: Лилия Кайсарова. Фото: Дина Александрова. Стиль: Настасья Корбут

Дизайн: Анна Андреева. Фото: Дарья Халепова

Дизайн: Татьяна Кондрашова. Фото: Георгий Трушкин

Дизайн: Татьяна Кондрашова. Фото: Георгий Трушкин

Виды нанесения декоративной штукатурки

От техники нанесения покрытия зависит, какими будут текстура и общий вид стены.

Вот основные способы, которые используют чаще всего:

Гладкое нанесение — самый простой вариант, когда штукатурку наносят тонким слоем и хорошо разравнивают, чтобы поверхность была почти идеально гладкой. Такой способ используют для создания эффекта шелка, металлика или мрамора. Отлично подходит для минимализма, современного стиля или классики.

Штамповка — с помощью валиков, трафаретов или специальных шпателей формируется фактурная поверхность. Можно сделать имитацию кирпича, камня или даже ткани. Для этого смесь наносят на подготовленное основание, затем «отпечатывают» рисунок. Особенно хорошо такое оформление смотрится в лофте, кантри, средиземноморском стиле.

Круги — используют шпатель или губку, двигая рукой по кругу. В итоге получаются красивые завихрения или хаотичные узоры. Беспроигрышный прием, если хочется придать отделке интересный вид.

Нанесение мазками — похоже на рисование широкой кистью или мастерком. Состав наносят неровными мазками, и когда он высыхает, получается уникальный рельеф. Хороший вариант, чтобы создать легкую художественную небрежность и разнообразить минималистичное оформление стен.

Слоистость — смесь накладывают на стену в несколько слоев разными движениями шпателя. Благодаря этому можно создать имитацию натурального камня или бетона. Также часто так наносят венецианскую штукатурку.

Напыление — некоторые виды можно не мазать, а распылять на поверхность с помощью специального пистолета. Получается зернистая фактура, похожая на каменную крошку. Этот способ часто используют для оформления фасадов, но и внутри дома напыление тоже смотрится оригинально.

Сграффито — штукатурку наносят в несколько разноцветных слоев. По прошествии 5-6 часов после распределения состава на поверхности «выцарапывают» рисунок.

ShutterStock/Fotodom.ru

Соцсети компании clavel.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

Дизайн: Светлана Яковлева. Фото: Сергей Пилипович. Стиль: Юлия Мамедова

Дизайн: Светлана Яковлева. Фото: Сергей Пилипович. Стиль: Юлия Мамедова