Виды отверток: шлицы, размеры, материалы и другие важные критерии выбора инструментов для дома

Выбираете отвертку для дома или работы? Рассказываем, чем разные инструменты отличаются друг от друга.

Отвертки делят на виды по типу наконечника. Но это не единственное, чем они отличаются. Рассказываем, как выбрать подходящие инструменты для дома или работы.

Виды отверток

Виды и названия

— Плоские

— Фигурные

— Крестовые

— Универсальные

Инструменты с дополнительными функциями

Что еще учитывать при выборе

Какие бывают отвертки: виды и названия

Даже если вы редко делаете что-то дома, храните в кладовке как минимум пару отверток — плоскую и крестовую. Этот набор позволит быстро собрать небольшую тумбу, подтянуть ослабевшие крепления полки, не вызывая мастера. Если вы предпочитаете делать любой ремонт своими руками, готовьтесь потратиться на набор инструментов. Рассказываем, какие могут вам пригодиться.

Плоские

Для крепления мебели, крышек и корпусов бытовой техники часто используют потайные шурупы с прямым шлицем — узкой выемкой по всей длине шляпки. Для работы с ними нужна плоская отвертка, наконечник которой выглядит как маленький шпатель с заостренной гранью. Она обеспечивает надежное сцепление со шлицем на шляпке.

Есть несколько видов плоских отверток. Они отличаются:

материалом изготовления рабочей части — от сплава зависит прочность, способность выдерживать давление и трение;

шириной и толщиной наконечника;

формой грани — она может быть заостренной, плоской, скругленной.

Плоские, или шлицевые, модели всегда маркируют буквами SL. После них стоит одна или несколько цифр.

Первая указывает на ширину рабочего края. Иногда это единственное, что производитель указывает в маркировке. Пример: отвертка SL 2,5, необходимая для работы с небольшими шурупами в крышках электронных приборов.

Иногда обозначение выглядит как SL 6х0,5х150. Тогда первое число — ширина грани, второе — толщина, третье — длина стержня.

Еще один вариант — SL 6х150: ширина грани и длина стержня соответственно.

Для дома достаточно двух видов шлицевой отвертки — с широким и узким наконечником.

Плоский наконечник подходит не только для работы с потайными шурупами. Метиз с прямым крестом на шляпке тоже поддастся, если затянут без усилий. Используйте плоский тип наконечника, если нужный крестовый недоступен.

Небольшой шпатель с заостренным краем некоторые также используют для снятия защелкивающихся крышек, удаления слоя краски или клея вокруг старого крепления. Но не стоит применять его не по назначению. При сильном давлении или интенсивном трении грань деформируется, из-за чего будет плохо держать контакт с шурупом, может выскочить из него и поранить вам руки во время работы. Если пытались что-то поддеть или счистить плоским наконечником, обязательно замените новым.

Крестовые

У большинства мебельных шурупов, саморезов по бетону и дереву в шляпке сделано отверстие в виде креста. Он может быть прямым, сделанным из двух перпендикулярных шлицев, или объемным, с небольшими лучами в сердцевине. Для работы с ним используют крестовые отвертки. Их наконечник сходит на конус, но не гладкий, а граненый. Гранями нужно попасть в стороны креста, чтобы инструмент надежно зафиксировался в шурупе и позволил крутить его с минимальными усилиями.

Основные виды крестовых отверток:

PH. Сделана в виде 4-гранного конуса с овальными выемками между гранями.

PZ. От предыдущей версии отличается дополнительными небольшими гранями в выемках. Считается, что они помогают зафиксировать наконечник в шляпке.

После букв могут стоять цифры от 000 до 4, указывающие на размер крепежа, но не шлица, а наружной резьбы. PZ1 обозначает резьбу 2-3 мм, PH1 — 3 мм.

Для дома стоит заказать набор из тонкой PH/PZ2 и более широкой PH/PZ4. Шлиц PH считается старым. Инструмент с ним пригодится для ремонта советской мебели, старой техники, выкручивания шурупов из стен. Современные производители крепежа предпочитают PZ, так как его проще затянуть ручным инструментом.

PH и PZ одного размера относительно взаимозаменяемые. Использование неподходящего типа повышает риск травм, повреждения шляпки шурупа или конуса-наконечника. Но если крепеж затянут с небольшим усилием, вы сможете аккуратно его вывернуть.

Это не все виды крестообразных наконечников. Свои варианты есть во Франции и Японии. Но для домашних работ достаточно знать эти 2 типа.

Крестовые модели за счет их формы иногда используют как замену шилу, чтобы проколоть что-нибудь. Это не лучшая идея. Из-за рельефного наконечника отверстие будет неровным. Пленка или другой плотный материал могут деформировать грани. После использования не по назначению изделие следует заменить.

Фигурные

Если учитывать все национальные и отраслевые стандарты, можно найти в продаже около 20 видов фигурных отверток. Но дома, даже если вы все ремонтируете лично, столько не нужно. Например, крепеж с квадратным шлицем не получил особого распространения нигде, кроме Северной Америки.

Какие фигурные отвертки должен знать даже начинающий мастер?

TORX, или звездочка

Выглядит как звезда с 6 лучами. Крепеж с таким типом шляпки используют в автомобилестроении, для фиксации несущих конструкций из дерева или стали. Считается, что такая форма шлица снижает риск травм мастера. Инструмент TORX позволяет быстро зафиксировать крепеж с минимальными усилиями.

Сегодня все больше производителей мебели и бытовой техники используют крепления с таким шлицем. Поэтому отвертка TORX всегда должна быть в домашней мастерской. Она также пригодится, если вы самостоятельно ремонтируете автомобиль, велосипед.

Отвертки TORX обозначают буквой Т с числом от 1 до 100 после нее. Оно символически отображает диаметр звездочки. Т1 означает шлиц диаметром 0,81 мм, Т100 — 2,2 см.

Стандарт TORX также включает:

маркировку TR — антивандальная защита; та же звездочка, только с отверстием в центре, повторяющим контуры штифта антивандального крепежа;

TORX Plus — обновленная версия со скругленными лучами звезды. Такими отвертками нельзя открутить стандартный крепеж TORX. А старая стандартная версия совместима с обновленными саморезами и шурупами.

HEX, или шестигранник

Такой наконечник еще называют имбусовым, или, правильнее — инбусовым. Крепеж с шестигранником в шляпке используют для сборки мебели, бытовой техники, различного промышленного оборудования. Сложная форма позволяет с минимальными усилиями туго закручивать большие шурупы. Для работы с ними чаще предлагают Г-образные ключи. Но можно найти и классические отвертки с длинным стержнем и объемной рукоятью. При выборе любого инструмента смотрите на диаметр шестигранника, указанный в маркировке. Он должен совпадать с крепежом.

Среди других разновидностей фигурных — наконечники в виде скрещивающихся квадратов, 5- или 12-конечных звезд, треугольников, буквы Y. Они используются при монтаже промышленного оборудования или лифтов, сборке электроники или бытовой техники, которую производитель хочет защитить от несанкционированного доступа. Дома такие редкие модели точно не нужны: достаточно фигурных, перечисленных выше.

Универсальные наборы

Универсальной отвертки под любой крепеж не существует, поэтому любой мастер собирает свой комплект или покупает готовый. Есть несколько видов универсальных отверток в наборах.

Съемная рукоятка и двусторонний стержень. Обычно один наконечник плоский, другой — крестовый, типа PZ. Такие модели еще называют переставными. Компактное решение для человека, который редко делает что-то дома.

Одна отвертка и съемные биты-наконечники к ней. Некоторые производители предлагают дополнительно к набору редкие типы шлицев, которые нужны не всем. Такие наборы востребованы в профессиональных мастерских. Но для затягивания с большим усилием, выкручивания старого крепежа лучше взять неразборную модель. У съемной биты риск сорваться выше.

Несколько отверток со стержнями под крепеж с разными головками. Практичнее, безопаснее и долговечнее съемных вариантов, так как любые крепления — потенциально слабые места. Часто поставляются в удобной коробке для хранения. Но сложно найти по-настоящему универсальный набор. Люди, которые часто пользуются ручными инструментами, предпочитают собирать свой комплект самостоятельно.

Инструменты с дополнительными функциями

Классическая отвертка состоит из цилиндрической рукоятки и стержня, может только откручивать или закручивать крепеж. Есть модели с более сложным устройством и дополнительными функциями.

Храповые. На рукоятке обычно есть кнопка, позволяющая выбрать направление вращения стержня или заблокировать его в принципе. Это удобный инструмент для работы в труднодоступных местах.

Ударные. Сочетают молоток и отвертку. На конце рукоятки у них есть шляпка для ударов. Усилие от них передается на стержень и крепеж. Таким инструментом удобно откручивать прикипевшие болты и шурупы.

Диэлектрические. Выглядят как обычные, но сделаны из материалов, не проводящих электрический ток. Их используют для работы с креплениями под напряжением. У диэлектрического решения высокого качества обязательно будет паспорт, в котором указано максимальное допустимое напряжение.

Магнитные. Упрощают фиксацию стержня на металлическом креплении. Иногда магниты используют для фиксации съемных наконечников.

Со складной или Т-образной ручкой, выдвижным или гибким стержнем, удлиненные или укороченные. Все эти решения упрощают работу с крепежом в труднодоступных местах.

Динамометрические. Силу, с которой человек через отвертку воздействует на крепеж, называют крутящим моментом. Если он слишком большой, можно повредить шляпку шурупа и поверхность, в которую его вкручивают. Слишком маленький — крепление будет слабым. Динамометрическая модель позволяет выставить точный крутящий момент, защитив шляпку от повреждений и обеспечив надежную фиксацию. Это дорогой профессиональный инструмент. Для сборки мебели дома он не нужен.

Что еще учитывать при выборе отверток для дома

Определитесь с формой и размерами шлица, нужными дополнительными функциями. После этого останется оценить 2 характеристики.

Форма и материал рукоятки. Чем она больше, тем меньше усилий нужно прикладывать лично вам. Ручку обычно делают из жесткого пластика, мягкой резины или их комбинации. Жесткие вставки позволяют прикладывать меньше усилий, мягкие — комфортнее для ладони. Перед покупкой подержите рукоятку в руке. Вам должно быть удобно.

Форма и материал стержня. От сплава, из которого он сделан, напрямую зависит прочность и устойчивость к ржавчине. Для дома можно выбрать решения из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали. В маркировке они будут указаны как CrV или CrMo. Профессиональные монтажники выбирают особо прочную инструментальную сталь S2. Но она дороже и тяжелее других сплавов.

Если вам тяжело прикладывать большие усилия при работе, ищите отвертку с шестигранным утолщением в основании стержня или усиленным отверстием в рукоятке. Утолщение позволит использовать гаечный ключ для увеличения крутящего момента. Отверстие — другую отвертку как рычаг. А лучше выберите шуруповерт, который иногда называют электрической отверткой. С ним винт закрутит даже ребенок.