Виды водопроводных труб: 7 вариантов, плюсы, минусы и советы по выбору размеров

Какой водопровод лучше — пластиковый или металлический? Трубой какого диаметра нужно заводить воду в дом и разводить по квартире? Делимся советами.

Из какого материала лучше сделать систему холодного водоснабжения, а из какого — горячего? Как рассчитать оптимальный диаметр ПНД-трубы для водопровода? Делимся ответами в материале.

Все о материалах для водопровода

Пластик

— Полипропилен

— ПНД

— ПВХ

Композит

— Стеклопластик

— Металлопластик

Металл

— Медь

— Сталь

Выбор диаметра

Самое важное о подборе материала

Виды пластиковых водопроводных труб

Пластик не ржавеет и не плесневеет, легче и в среднем дешевле металла. Но не такой прочный, и высокое давление может не выдержать. Рассказываем, какие пластиковые водопроводные трубы можно использовать для прокладки водопровода дома или на даче.

Полипропилен

Безопасный пластик, из которого делают даже посуду. Подходит для прокладки систем отопления, в том числе теплых полов, горячего и холодного водоснабжения, автоматического полива в теплице или на огороде. Трубы из него могут быть белыми, серыми или черными.

Если на срезе виднеется прослойка другого цвета, это армированный полипропилен. Он гораздо прочнее, поэтому его чаще выбирают для систем отопления и горячего водоснабжения. О нем расскажем чуть ниже, в разделе о композитных материалах.

Цельный полипропилен без прослойки делится на несколько типов. Производитель указывает вид полипропиленовой трубы для водопровода в маркировке на поверхности.

PPH — подходит только для холодной воды. Становится хрупким при температуре ниже -20 градусов Цельсия, поэтому для наружного водопровода в холодных регионах тоже не подходит.

PPB — можно использовать для наружного и внутреннего водопровода с холодной водой, теплых полов, которые не нагреваются сильнее 70 градусов Цельсия.

PPR, PPC, PPR-CT — подходят для горячей и холодной воды, не боятся высоких температур, не разрушаются при замерзании.

Важная характеристика ПП-труб — PN. Его тоже указывают в маркировке.

PN 10 или 16 подходят только для холодной воды.

PN 20 или 25 — для горячей.

На поверхности трубы вы также можете увидеть диаметр и толщину стенки, максимальное рабочее давление в МПа.

Любой тип ПП разрушается под солнечными лучами. Для прокладки под открытым небом ищите материал с добавками, обеспечивающими стойкость к ультрафиолету.

Плюсы

Небольшой вес.

Не нужно красить.

Долговечность — от 50 лет, если вы правильно выбрали тип материала и толщину стенки.

Широкий выбор расходных материалов в магазинах.

Популярность у сантехников — вы без проблем найдете специалиста, который согласится прокладывать полипропиленовый водопровод.

Минусы

Для монтажа нужен специальный сварочный аппарат, достаточно дорогой.

Ошибки при сварке нельзя исправить. Придется срезать неправильный участок и припаивать новую трубу.

ПНД

Расшифровывается как полиэтилен низкого давления. Для прокладки водопровода подходят только черные трубы с тонкой синей полосой сверху. Иногда их называют не ПНД, а ПЭ 100.

Маркировка РЕХ указывает на сшитый полиэтилен. Это не особый вид ПНД-трубы для водопровода, а отдельный материал. Он дороже ПНД, предельное давление и температура воды для него выше. Его можно использовать в системе ХВС и ГВС.

Полиэтилен низкого давления безопасен для питьевой воды, легкий и гибкий. Но не любит высокие температуры, поэтому по нему можно транспортировать только холодную воду. Чаще всего ПНД выбирают для прокладки наружных водоподающих систем. При их монтаже важно учитывать следующие моменты.

Склонность полиэтиленовых изделий разрушаться из-за УФ — нужно прокладывать систему под землей или искать расходные материалы, устойчивые к ультрафиолету.

Риск разрыва трубопровода при замерзании — нужно сливать воду на зиму или делать теплоизоляцию.

Плюсы

Гибкость, упрощающая монтаж.

Возможность создания разъемных и неразъемных соединений.

Высокая устойчивость к давлению снаружи — позволяет прокладывать их в рыхлом грунте.

Минусы

Для любого монтажа нужны специальные дорогие инструменты — сварочный аппарат или пресс-клещи.

Разъемные соединения придется регулярно проверять.

ПВХ

Трубы из поливинилхлорида недорогие, их очень легко монтировать. При контакте с холодной водой пластик не выделяет вредных веществ. Но нагревать ПВХ не советуют: материал быстро теряет прочность, может стать токсичным. Для отопления и ГВС поливинилхлорид не подойдет.

Плюсы

Не рвутся при заморозках, даже если заполнены водой.

Не боятся ультрафиолета.

Для монтажа нужны лишь кисточка и специальный клей.

Минусы

Очень жесткие, ломаются при попытке согнуть их.

Минимальный запас прочности среди всех пластиковых труб.

Композитные трубы

Такие трубопроводы — разновидность пластиковых. Но полимерное покрытие в них дополнено металлическим или стекловолоконным каркасом. Он повышает устойчивость к гидроударам и внешним повреждениям, увеличивает срок службы. Цена у армированных композитных изделий тоже будет выше, чем у цельного пластика.

Стеклопластик

Считаются самой надежной и долговечной разновидностью пластиковых труб. Представляют собой сетку или спираль из стекловолокна, на которую нанесен слой полимерной смолы. Чем плотнее уложены нити стекловолокна, тем большее давление может выдержать система.

Характеристики стеклопластика зависят от полимера, которым покрыт стекловолоконный каркас. Но любые типы выдерживают высокое наружное и внутреннее давление, в 10 раз превышающее стандартный напор домашнего водопровода. Не боятся сильных морозов и нагрева свыше 100 градусов Цельсия.

Стеклопластик достаточно дорогой и пока не получил широкого распространения. Его чаще выбирают для промышленных трубопроводов, создания водоподъемных колонн на глубоких артезианских скважинах. Но для холодного или горячего водопровода в доме или квартире такие трубы тоже подойдут.

Плюсы

Прочность, сравнимая со сталью, при меньшем весе.

Простой монтаж и разъемные соединения.

Устойчивость к гидроударам.

Минусы

Небольшой выбор, особенно для диаметров меньше 500 мм.

Сложно найти специалистов по монтажу и ремонту.

Металлопластик

Металлопластиковыми в магазинах чаще называют полиэтиленовые трубы с прослойкой из алюминиевой фольги. Есть и полипропиленовые с такой же прослойкой, но их обычно называют армированным ПП.

Плюсы

Металлопластик сохраняет все преимущества исходного полимера и приобретает дополнительные.

Устойчивость к высоким температурам — любой тип подходит для прокладки систем ГВС.

Устойчивость к гидроударам — армирование увеличивает максимально допустимое давление в системе.

Минусы

Сложный монтаж — нужно зачищать металлический слой перед соединением двух отрезков.

Риск расслаивания даже при кратковременном превышении максимальной температуры воды.

Для армирования полипропиленовых труб также используют стекловолокно. Такие изделия выдерживают более высокие температуры и давление, чем фольгированные. Их не нужно зачищать перед монтажом. Минусы — те же, что у другого стеклопластика: ограниченный выбор, высокая цена.

Виды металлических труб

Металлические водопроводы прочные и долговечные. В среднем выдерживают большее максимальное давление, чем пластиковые. Но стоят больше и сложнее в монтаже. Для систем водоснабжения обычно выбирают медь или черную сталь. Теоретически для холодной воды подходит и чугун с цементным покрытием изнутри. Но чугунные трубы чаще используют как канализационные или для прокладки внутригородских систем водоснабжения.

Медь

Один из самых дорогих водопроводов. Но при правильном монтаже прослужит до 100 лет. Медные трубы выдерживают температуру до 250 градусов, что делает их идеальным вариантом для ГВС. Медь — природный антисептик, уничтожающий бактерии. Она не ржавеет, на ее гладких стенках гораздо медленнее, чем на стали, образуются отложения из солей водопроводной воды. Медная система ХВС гарантирует, что у вас всегда будет чистая вода.

Медные трубы делятся на отожженные и неотожженные. Первые гибкие, но не такие прочные. Вторые более жесткие. Но для водопровода в квартире достаточно прочности отожженных.

Медь не ржавеет, не боится заморозков и ультрафиолета. Из-за высокой цены ее практически никогда не выбирают для прокладки наружного водопровода. Но теоретически это возможно.

Плюсы

Можно соединять разъемными фитингами или пайкой.

Не нуждается в покраске или другой защите от ржавчины.

Красиво выглядит — золотистая разводка труб может стать украшением ванной, оформленной под старину.

Минусы

Высокие цены на расходные материалы и монтаж.

Нужно тщательно выбирать производителя и изучать документы на товар — в медном сплаве не должно быть токсичных примесей вроде свинца.

Электропроводимость — можно получить от трубы удар током.

Ускоренное разрушение стальных труб или фитингов, непосредственно контактирующих с медью.

Сталь

До появления пластика были самым доступным видом водопроводных труб для квартиры или частного дома внутри. Трубы ВГП, или водогазопроводные из черной стали, с цинковым покрытием или без, выдерживают температуру до 175 градусов Цельсия, внешнее давление и резкие гидроудары. Но быстро разрушаются, если их не покрасить, «зарастают» налетом изнутри.

ВГП с цинковым покрытием снаружи и внутри лучше сопротивляются коррозии, образованию отложений. Для систем ГВС они не подходят, так как цинк не любит высокие температуры. Для ХВС тоже советуют черную сталь. Считается, что старый или некачественный цинковый сплав может выделять в воду токсичные соединения.

Будьте внимательны при выборе диаметра стальной водопроводной трубы. Производитель может указывать средний условный диаметр (ДУ), реальный наружный или внутренний диаметр в мм или дюймах. Таблица с размерами водопроводных труб поможет сориентироваться.

Ду, мм Ду, дюймы Реальный внешний диаметр, мм 10 2/5 17 15 1/2 22,3 25 1 33,5 32 1 1/4 42,3 40 1 1/2 48 50 2 60

Плюсы

Прочность.

Популярность — несложно найти мастера, который умеет работать с ними, в магазинах есть большой выбор фитингов и комплектующих.

Минусы

Необходимость регулярного окрашивания.

Быстрое образование налета внутри.

Электропроводность.

Риск разрыва при замерзании с водой.

Какие диаметры труб использовать для водопровода

Давление во внутридомовых системах водоснабжения — от 0,03 до 0,6 МПа. Но при выборе размеров труб нужно смотреть не только на него. Необходимо увеличить диаметр стояков и разводки, если:

система длиннее 20 метров или короткая, но со множеством поворотов;

к ней подключено больше 15-20 узлов — сантехники, стиральных машин, из которых многие будут работать одновременно;

напор слабый;

трубы металлические — их просвет быстро сужается из-за налета.

Толщина стенки для горячей воды должна быть больше, чем для холодной, даже при одинаковом диаметре. Это правило действует для пластика и металла.

При расчете диаметров для частного дома учитывают давление в скважине, мощность насоса, расстояние от дома до источника воды, количество этажей. С квартирами чуть проще: можно брать стандартные размеры. Чаще всего сантехники рекомендуют:

для участка от скважины до входа в дом — 32-50 мм;

для стояков — 25-32 мм;

для разводки по узлам внутри комнаты — 16-25 мм.

Пожалуйста, перед монтажом проконсультируйтесь со специалистом. Он рассчитает идеальный размер с учетом всех характеристик системы.

Какие трубы выбрать для горячей и холодной воды

Для холодной воды внутри здания хороший вариант — медь, если вы готовы к расходам. Если нет, берите металлопластик или полипропилен.

Для горячей — металлопластик, армированный полипропилен.

Вести воду по участку от скважины удобно через ПНД. Но не забудьте о защите от промерзания зимой.

ПВХ подойдет для систем полива и небольшого дачного водопровода без подогрева.

Если планируете монтировать систему самостоятельно, сразу выберите способ и рассчитайте затраты на инструменты и фитинги. Сварочные аппараты для пластика достаточно дорогие.