Вифотделка, магазин

город: Сергиев Посад

Район: Сергиево-Посадский городской округ

Адрес: Вифанская улица, 24

Индекс: 141302.0

Телефон: +7 (496) 549‒90‒85

Мобильный Телефон: +7‒916‒975‒18‒40

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Жалюзи, Замки / Скобяные изделия, Карнизы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду