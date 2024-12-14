Вифстрой, строительный рынок

город: Сергиев Посад

Район: Сергиево-Посадский городской округ

Адрес: 1-я Рыбная улица, вл1а

Индекс: 141313.0

Телефон: +7 (495) 547‒64‒53

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroidvorsp.blizko.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Рынки, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 08:30 до 19:00, Вт: с 08:30 до 19:00, Ср: с 08:30 до 19:00, Чт: с 08:30 до 19:00, Пт: с 08:30 до 19:00, Сб: с 08:30 до 19:00, Вс: с 08:30 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк