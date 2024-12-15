Вигвам, магазин строительных материалов
город: Павловский Посад
Район: Павловский Посад городской округ
Адрес: Большой железнодорожный проезд, 29 вл1
Индекс: 142500.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒926‒501‒00‒01
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду