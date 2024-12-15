Вигвам, магазин строительных материалов

город: Павловский Посад

Район: Павловский Посад городской округ

Адрес: Большой железнодорожный проезд, 29 вл1

Индекс: 142500.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒926‒501‒00‒01

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду