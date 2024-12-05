Виктория, база строительных материалов

город: Сургут

Район: Сургут городской округ

Адрес: улица Автомобилистов, 19/1

Индекс: 628422.0

Телефон: +7 (3462) 70‒50‒07

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://vbaza.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк