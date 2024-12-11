Вилла-Балт, производственно-торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: проспект Обуховской Обороны, 112 лит И

Индекс: 192012.0

Телефон: +7 (812) 676‒94‒13

Мобильный Телефон: +7‒911‒958‒66‒83

Сайт: http://www.villa-balt.com

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк