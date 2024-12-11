Вилла-Балт, производственно-торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: проспект Обуховской Обороны, 112 лит И
Индекс: 192012.0
Телефон: +7 (812) 676‒94‒13
Мобильный Телефон: +7‒911‒958‒66‒83
Сайт: http://www.villa-balt.com
вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк