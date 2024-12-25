Вимос, торговый дом

город: Псков

Район: Псков городской округ

Адрес: Николая Васильева, 94

Индекс: 180014.0

Телефон: 8‒800‒555‒66‒66

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.vimos.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Канцелярские товары / Учебные принадлежности, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Окна, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Снаряжение для туризма и отдыха, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительн

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду