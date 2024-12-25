Вимос, торговый дом
город: Псков
Район: Псков городской округ
Адрес: Николая Васильева, 94
Индекс: 180014.0
Телефон: 8‒800‒555‒66‒66
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.vimos.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Канцелярские товары / Учебные принадлежности, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Окна, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Снаряжение для туризма и отдыха, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительн
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду