ВИП Металл, производственный цех

город: с. Голубовка

Район: Партизанский район

Адрес: улица Благодатная, 7а

Индекс: 692962.0

Телефон: +7 (4236) 79‒75‒79

Мобильный Телефон: +7‒914‒668‒68‒57

Сайт: http://vipmetall-dv.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк