ВИП Металл, производственный цех
город: с. Голубовка
Район: Партизанский район
Адрес: улица Благодатная, 7а
Индекс: 692962.0
Телефон: +7 (4236) 79‒75‒79
Мобильный Телефон: +7‒914‒668‒68‒57
Сайт: http://vipmetall-dv.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк