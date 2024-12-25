ВИП Металл, торгово-производственная компания
город: Находка
Район: Находкинский городской округ
Адрес: Шоссейная улица, 96 ст9
Индекс: 692906.0
Телефон: +7 (4236) 79‒76‒79
Мобильный Телефон: +7‒924‒723‒76‒79
Сайт: http://vipmetall-dv.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк