ВИП Металл, торгово-производственная компания

город: Находка

Район: Находкинский городской округ

Адрес: Шоссейная улица, 96 ст9

Индекс: 692906.0

Телефон: +7 (4236) 79‒76‒79

Мобильный Телефон: +7‒924‒723‒76‒79

Сайт: http://vipmetall-dv.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк