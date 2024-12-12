Vipmaster, компания
город: Уссурийск
Район: Уссурийский городской округ
Адрес: переулок Запарина, 14
Индекс: 692525.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒924‒260‒61‒61
Сайт: nan
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Рольставни, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк