Владимир Путин выступил с обращением

Президент РФ прокомментировал удары по объектам в Курской и Брянской областях 19 ноября, а также ответный удар по военно-промышленному объекту в Украине, сообщает Zakon.kz.

Путин отметил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер, а также то, что впредь Россия будет заранее предупреждать мирных жителей в случае повторного применения новейших ракетных систем, чтобы они успели покинуть опасную зону.

Также он рассказал о том, что в боевых условиях ведутся испытания ракетной системы «Орешник».

«Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. (…) Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует», – сказал Путин в обращении к россиянам.

ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, сообщило министерство обороны РФ. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

Отметим, что посольство Казахстана в Украине 20 ноября 2024 года обратилось к гражданам с важной информацией. Казахстанцам порекомендовали покинуть страну.